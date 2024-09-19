八洲電機＝急伸。１８日取引終了後、２５年３月期通期連結業績予想について、売上高を６５０億円から６６０億円（前期比１．８％増）へ、営業利益を４２億円から４６億円（同１８．１％増）へ、最終利益を２９億円から３４億円（同２８．０％増）へ上方修正しており、好感されている。同社は電気機器関連の販売・システム工事会社。プラント事業における半導体製造に関連する企業の電源設備付帯工事及びプラント設備の保守・改修