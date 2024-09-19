Jリーグは19日、ジュビロ磐田でプレーした元イタリア代表FWサルヴァトーレ・スキラッチ氏の訃報を受け、野々村芳和チェアマンのコメントを発表した。スキラッチ氏は現役時代にメッシーナ、ユベントス、インテルと渡り歩き、1994年から1997年まで磐田に在籍。クラブ通算93試合で65得点をマークし、磐田退団後に現役を引退した。また、1990年にイタリア代表デビューを果たし、国際Aマッチ通算16試合で7ゴールを記録。自国開催