【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■BMSGがあらたな拠点として東京に構えた自社ビルで撮影！ BMSGが、設立4周年を迎えた9月18日に「BMSG FES’24」テーマソングとなる“BMSG MARINE”「Memoria」、“BMSG SKY”「Swan’s War」、“BMSG GAIA”「Glitch」の3曲を同時リリース。同日BMSG公式YouTubeにて公開した全編自社ビル撮影のMVが、その数々の仕掛けから関連ワードが多数トレンドインするなど、SNSで