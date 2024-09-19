【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■「衣装、撮影すべてが私の大好きな雰囲気でした♡」（日向坂46正源司陽子） 日向坂46の正源司陽子が、9月19日に発売された『週刊少年チャンピオン』42号の表紙＆巻頭グラビアに初登場している。 前作「君はハニーデュー」でのセンター抜擢に続き、9月18日に発売された12thシングル「絶対的第六感」でもWセンターの一角を務める日向坂46のニューエ&#