ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）のマーリンズ戦に「1番DH」で先発出場。初回の第1打席に左前打で出塁し、今季49個目の盗塁を成功させた。節目の「50-50（50本塁打・50盗塁）」まで、あと2本塁打、1盗塁に迫った大谷について、米メディア『ジ・アスレチック』はメジャー・リーグで活躍したスター選手らのインタビューを掲載。大谷がいかに異例の活躍をしているかを報じた。