19日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ11102261.7 24625 ２. 日経Ｄインバ 12056 329.7 138 ３. 日経ベア２ 1078553.5 338.5 ４. 野村日経平均 1074395.5 38410