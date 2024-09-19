１９日午前８時ごろ、東北新幹線で連結している車両が分割して停車するトラブルの影響で、北海道新幹線にも影響が出ています。東北新幹線の仙台～古川間での車両故障のため、東京～新青森駅間の上下間で運転を見合わせています。ＪＲ東日本によりますと、運転再開のめどは立っていません。この影響で、北海道新幹線は東北新幹線との直通運転を取りやめ、部分運休しています。運行している区間は新函館北斗～新青