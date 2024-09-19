元プロサッカー選手の大久保嘉人（42）が19日、自身のインスタグラムを更新。妻、4人の子どもたちとの“顔出し”家族写真を公開した。【写真】いい笑顔！大久保嘉人＆妻＆4人の息子の“顔出し”家族ショット写真は、三男のアカウントとの共同投稿機能によって公開されたもの。大久保夫妻、そして長男・次男・三男・四男が着物姿で寄り添う、仲むつまじいファミリーショットとなっている。夢を叶えるためスペインへと旅立った