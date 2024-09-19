SKY-HI（日高光啓）が代表取締役を務め、BE:FIRST、MAZZELらが所属するマネジメント／レーベル・BMSGが設立4周年を迎えた18日、「BMSG FES’24」テーマソングを3曲同時にリリースするとともに、全編自社ビル撮影のミュージックビデオ（MV）3本をYouTubeで公開し、反響を呼んでいる。【写真】BMSGシャッフルユニット 3チームのアーティスト写真所属アーティスト23人をシャッフルし、3チームを結成。BMSG SKY（SKY-HI, MANATO, R