タレントの安西ひろこ（45）が19日までに自身のインスタグラムを更新。研究を重ねたハーフアップの写真を公開した。【画像】「美しい腹筋！」「脚先まできれい！」進化しつづける安西ひろこの美ボディ安西は、ストレートヘアのハーフアップスタイルで、トップはふんわりボリュームももたせ前髪も整えた笑顔の写真を投稿。「最近毎日この髪型」と紹介し、「美容室でヘアセットしたような髪型が自分でできるようになりたくて