Windows Centralは9月16日(米国時間)、「Microsoft has scrapped Edge's big UI refresh with rounded tabs|Windows Central」において、MicrosoftがEdgeブラウザの大規模なUI刷新計画を廃止すると報じた。Microsoft Edgeのデザイン刷新が発表されていたが、最終的に提供されないことが明らかにされている。Microsoft has scrapped Edge's big UI refresh with rounded tabs|Windows Central○丸みを帯びたデザインを廃止Microso