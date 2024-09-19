不朽の名作『からすのパンやさん』しかり、超人気シリーズ「パンどろぼう」しかり。たべもの×かわいいキャラクターの絵本は大人も子どもも楽しめるものが多い気がします。そんなたべもの×かわいいキャラクター界に現れた新星が『こねこねねこの ねこピッツァ』（くさかみなこ：作、カワダクニコ：絵/KADOKAWA）です。Amazonで『こねこねねこの ねこピッツァ』を見る本作の主人公は食べるのが大好きなねこのきょうだい。