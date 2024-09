ブラジル最高裁判所の命令により同国内からアクセスできなくなっていたX(旧Twitter)が、再び利用できるようになったと、地元メディアが報じました。ただし、当局がブロックを解除したわけではないため、ブラジルのユーザーがいつまでXを使い続けられるかは不透明です。Is X available again in Brazilhttps://brazilian.report/liveblog/politics-insider/2024/09/18/is-x-available-again-in-brazil/Elon Musk’s X Finds Way Aro