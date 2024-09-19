Leadが9月4日に発売した最新アルバム『XTLIKE』（読み：エクストライク）収録曲の、愛する人への想いを込めたラブバラード「There for you」がMBSドラマ『スメルズ ライク グリーン スピリット』エンディングテーマに決定した。このドラマは2011年から2012年まで「コミックBe」（ふゅーじょんぷろだくと）で連載され、2012年【SIDE A】、2013年【SIDE B】の計2巻として単⾏本化された、永井 三郎原作の漫画『スメルズ ライク