斎藤元彦・兵庫県知事のパワハラ疑惑などが文書告発された問題をめぐり、弁護士6人で構成する第三者委員会が18日、神戸市内で初会合を開いた。第三者委員会終了後会見「場合によっては、斎藤知事への聴取もありうる」〈2024年9月18日午後 神戸市内〉告発者である元県民局長の男性（2024年7月死亡）が作成した告発文書に記された疑惑7項目の真偽や、男性の公益通報をめぐる県の対応についても調査する。場合によっては斎藤