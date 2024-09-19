◆「あの人が消えた」（水野格監督、２０日公開）昨年放送の日本テレビ系ドラマ「ブラッシュアップライフ」（脚本・バカリズム）の演出を担当した水野監督が、完全オリジナル脚本を手掛けたミステリー。「ブラッシュ―」は、タイムリープを繰り返しながらの伏線回収が高く評価されたが、今作も「こういう展開かな？」という予想の一歩上を行きながら、見事なまでに張り巡らされた伏線が回収されていく。さえない配達員の丸子（