１９４５年８月１５日正午、裕仁天皇（昭和天皇）が降伏を宣言する４時間前にボイス・オブ・アメリカ（ＶＯＡ）が韓国語で日本の降伏を知らせていたと蠔賢鎮（ペ・ヒョンジン）議員（国民の力）が１８日、明らかにした。国会文化体育観光委員会所属の蠔議員はこの日、米国記録管理庁の公式サイトに掲載された該当の放送ファイルを公開して「日本の裕仁の敗戦宣言が我々に独立を知らせた最初の声だと知っていたが、これ