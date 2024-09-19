首位巨人についに優勝マジック9が点灯した。【もっと読む】巨人「助っ人野手の獲得下手」汚名返上できた納得の理由とは？18日のDeNA戦に先発したグリフィンが6回3安打1失点で降板。「リードしている中で失投の一球で、また振り出しに戻してしまったことが悔しい」と同点ソロとなった牧への一球を振り返ったが、試合は引き分け。残り11試合でマジック9が点灯した。今週末には1.5ゲーム差の2位阪神と最後の直接対決2連戦が控え