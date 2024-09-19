2023年9月7日にこども家庭庁が発表した「令和4年度 児童相談所における児童虐待相談対応件数」によれば、全国232か所の児童相談所への相談件数は過去最多の21万9170件（速報値）にのぼっている。【写真】この記事の写真を見る（2枚）そのうち、12万9484件（59.1％）を占め、最多の相談件数となっていたのは、「心理的虐待」である。今もなお増加傾向にある「心理的虐待」とは、いったいどのような虐待なのか――。ここでは、