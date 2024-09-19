「ムムルレコード #3」 K-POP歴20年という大沢あかねが"店長"としてMCを務めるK-POP番組「ムムルレコード」。8月23日よりMnetにて放送を開始した同番組は、"ムムルレコード"と呼ばれるK-POP好きで賑わう秘密のバーを舞台に、毎回ゲストたちがディープなK-POP談義に花を咲かせるトークバラエティだ。BTS・Vを筆頭にK-POPアイドルへのリスペクトがやまない超特急の小笠原海や、SEVENTEENのヒットナンバーを完コピするジェラード