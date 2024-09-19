医療機器メーカーの実質的経営者が、約5200万円を脱税した疑いで刑事告発されました。東京国税局から刑事告発されたのは、八王子市の医療機器メーカー「暁明技術」と実質的経営者の中山明氏です。中山氏は、医療用の光学部品を中国や香港など海外に輸出した際の売り上げの一部を計上しないなどの手口で、2億1500万円あまりの所得を隠し、法人税など約5200万円を脱税した疑いが持たれています。不正に得た金は、自宅を兼ねた会社の