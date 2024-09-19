All About ニュース編集部は9月5〜9日の期間で、全国の10〜70代の男女500人を対象に『NHK紅白歌合戦』（NHK）に関するアンケート調査を実施しました。毎年大みそかに放送される同番組で注目されるのが、出場歌手。そこで今回は、「今年の『紅白歌合戦』に出場してほしい男性アイドルグループ」のランキングを紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：KinKi Kids2位にランクインしたのは、「KinKi Kids」でした。堂本