米大リーグ（MLB）・ドジャースの専属カメラマン、ジョン・スーフー氏が日本時間19日、自身のインスタグラムを更新し、大谷翔平のクールな横顔を捉えた写真を公開した。【写真あり】大谷翔平のクールな横顔！ドジャース専属カメラマンが公開したこん身の1枚スーフー氏は「The SooHoo Scrapbook“The Sho”」とつづり、ベンチからグラウンドを眺める大谷の横顔を撮影した写真をアップした。この投稿を見た人からは「大谷翔平