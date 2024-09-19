[香港 １９日 ロイター] - 香港金融管理局（ＨＫＭＡ、中央銀行に相当）は１９日、政策金利の基準金利を０．５０％ポイント引き下げ５．２５％とした。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の決定に追随した。ＦＲＢは１７─１８日に開催した連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、フェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標を０．５０％ポイント引き下げた。香港は香港ドルを１米ドル＝７．７５ー７．８５香港ドルの範囲に抑える「ドルペッグ