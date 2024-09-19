タレントの山田邦子が１８日、ＴＯＫＹＯＭＸ「バラいろダンディ」で、「ＳＨＯＧＵＮ」でエミー賞受賞の快挙を成し遂げた真田広之と２０代の頃の仰天エピを紹介した。この日はエミー賞１８冠の快挙を成し遂げた真田広之の「ＳＨＯＧＵＮ」を取り上げた。ここでふかわりょうが、アシスタントの山田へ「真田さんとお風呂に入ったことがあると…」と尋ねた。山田は笑いながら「陣内孝則さんの家でみんなでよく集まってたの。