松屋フーズが運営する牛丼チェーン「松屋」は9月24日午前10時、一部店舗を除く全国の店舗で「ごろごろチキンのバターチキンカレー」を発売する。【関連記事】松屋「てりやきエッグハンバーグ定食」9月17日発売、鉄板でふっくらジューシー、2024年は味噌を隠し味にソースをブラッシュアップ「ごろごろチキンのバターチキンカレー」は、松屋のこだわりカレーメニューの中でも1位2位を争う人気の“バタチキ“が復活するもの。生クリー