歌手の西川貴教（５４）が１９日、自身の「Ｘ」（旧ツイッター）を更新し、誕生日を迎えてマンガの有名キャラクターと同い年になったことを報告した。西川は自身のアカウントで、「“イナズマロックフェス２０２４”まで、あと２日！」と主催イベントが近いことを報告しつつ、「本日同い年になりました」と投稿。その上で国民的マンガ「サザエさん」の登場キャラクターである磯野波平と自身の画像を並べた画像を投稿した。作