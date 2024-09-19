新しいお相手？BLACKPINK・ジェニー、男性アイドルと仲良く笑い合い…パパラッチ写真が話題スポーツソウル日本版

BLACKPINK・ジェニー新恋人？KｰPOPアイドルと写真を撮られ注目集まる

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 18日、BLACKPINKのジェニーが男性アイドルと会っている写真が拡散された
  • レストランから出てくる様子をとらえた写真で、SNSなどで拡散された
  • ジェニーは10月にソロシングルをリリースし、大きな注目が集まっている
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