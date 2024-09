YouTubeで動画を一時停止した際にも広告を表示するとGoogleが発表してから1年半が経過し、ついにこの「一時停止画面広告」が全広告主に展開されることが明らかにされました。YouTube confirms your pause screen is now fair game for ads - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/9/18/24248391/youtube-pause-ads-widely-rolling-out2023年、YouTubeは限られた広告主を対象に一時停止画面広告の試験運用を開始しました。一時停