趣里が主演を務めるドラマ『モンスター』（カンテレ・フジテレビ系）が、10月14日（月）より放送される。今回、第1話の場面カットとあらすじが公開された。【写真】神波亮子（趣里）、ほか『モンスター』場面カット【2点】本作は、“常識”にとらわれず、“感情を排除”して相手と向き合う得体の知れないモンスター弁護士・神波亮子（かんなみ・りょうこ）が、時に法が追いついていない令和ならではのさまざまな問題と向き合い、ま