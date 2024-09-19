NiziUの公式Instagramが17日（火）、リオの裏ピースショットを公開した。【別カット3点】リオの裏ピースショットに「ギャル味が増すリオ可愛い」日韓合同のオーディション「Nizi Project」で選ばれた日本人9人のガールズグループ・NiziU。昨年10月には韓国デビューも果たし、勢いを増している。NiziUの公式Instagramは17日、「幸せおすそわけ ~WithU大好きっ」とInstagramを更新。肩の開いた白シャツコーデに裏ピースの接写ショッ