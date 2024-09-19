伊藤沙莉主演のNHK連続テレビ小説『虎に翼』（総合・月曜〜土曜8時ほか）。9月20日（金）には第125回が放送される。【写真】佐江子（辻沢杏子）と寅子、ほか『虎に翼』第125回場面カット【5点】9月19日（木）放送の第124回では……寅子（伊藤沙莉）の名前を知る少女は同級生の少年を突き落とした疑いで調査を受けていた。寅子は調査官の音羽（円井わん）とともに、少女の審判を行う。星家に顔を出した朋一（井上祐貴）は、航一（岡