【S.H.Figuarts 不死の（ノスフェラトゥ）ゾッド】 予約開始：9月20日16時 2025年4月 発売予定 価格：14,850円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 不死の（ノスフェラトゥ）ゾッド」を2025年4月に発売する。9月20日16時より通販サイト「プレミアムバンダイ」にて予約を開始する予定で、価格は14,850円。 本製品