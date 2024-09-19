【リボルテック アメイジング・ヤマグチ あやね】 【リュウ・ハヤブサ】 近日予約開始 海洋堂は公式Xにて、コーエーテクモゲームスの「NINJA GAIDEN」シリーズより、「あやね」をアクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ」で、「リュウ・ハヤブサ」を1/7スケールフィギュアで発売することを告知した。近日予