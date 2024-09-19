中国関税税則委、台湾地区農産品３４品目の輸入関税免除停止に【新華社北京9月19日】中国国務院関税税則委員会はこのほど、台湾地区原産の生鮮果物、野菜、水産品など34品目に対する輸入関税免除政策を25日から停止し、現行の規定に従って課税すると発表した。同委員会弁公室が18日に明らかにした。