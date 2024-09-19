19日朝の東京株式市場で、日経平均株価の上げ幅が1000円を超えました。日本時間の18日夜、アメリカが0.5％の大幅利下げを決定しましたが、市場では想定の範囲内と受け止められ、外国為替市場で円相場は円安に戻しました。これを受け、東京市場では輸出関連株を中心に買い注文が広がり、ほぼ全面高の展開となっています。