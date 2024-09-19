七尾港に入港した客船「にっぽん丸」。能登半島地震後、初めてのクルーズ船入港となった＝19日午前、石川県七尾市商船三井クルーズの客船「にっぽん丸」が19日、石川県七尾市の七尾港に寄港した。元日の能登半島地震後、七尾港へのクルーズ船入港は初めて。船内で開かれた歓迎セレモニーで、市から地元産の新米のコシヒカリなどが贈られた。茶谷義隆市長は「街並みや食文化だけでなく震災の状況も見て、七尾は頑張っていると多く