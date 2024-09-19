品川−名古屋間を最短40分で結ぶ予定のリニア中央新幹線岐阜県では、リニア新幹線の工事が原因とみられる地盤沈下が確認されていて、JR東海が住宅への調査を始めました。【写真を見る】リニア新幹線の工事で「地盤沈下」か住宅敷地の土が沈み込み扉も閉まりづらく…住人「被害少なくしてほしい」JR東海の家屋調査始まる【news23】「被害少なくして」リニア工事で地盤沈下JR東海が家屋調査岐阜県･瑞浪市大湫町（おおくてち