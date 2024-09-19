「おでんツンツン男」として知られ、朝倉未来がプロデュースする1分1ラウンドの格闘技イベント「BreakingDown（ブレイキングダウン＝BD）」にも出場経験のある豊嶋悠輔氏が19日までにX（旧ツイッター）を更新。「令和の虎チャンネル」出演の実業家で、8月に肺がんを公表していた岩井良明さんの訃報を受け、追悼した。豊嶋氏は岩井さんと生前写したツーショットをアップ。「岩井社長...てめーもう一回ゆっくり話そうて言ってくれて