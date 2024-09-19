今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『雨の 鶴岡 撮り歩き【ニコニコフォトウォーク投稿祭】』というフミヅキさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）この動画はslave様（user/31226252）主催のニコニコフォトウォーク投稿祭参加動画です。 千冬ちゃんと花梨先輩の雨デートです♡山形県鶴岡市の「鶴岡公園」へ来た投稿者のフミヅキさん。鶴岡公園は鶴ヶ岡城の城跡を整備している公園です。かつては