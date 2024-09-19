タレントの佐藤栞里が、自身のインスタグラムを更新し、お笑いコンビ・マヂカルラブリーとの写真を投稿した。【写真】松本潤に似てる？カップル感ある…佐藤栞里＆人気芸人の2ショットインスタでは「「BAILA」10月号今月の着回し連載、実は…マヂカルラブリーさんとはながゲストに来てくれましたぜひ誌面にてマヂラブさんとはなの可愛さをご堪能ください」と報告。投稿した写真では、佐藤とマヂラブの3ショットや佐藤と