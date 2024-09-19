[シドニー １９日 ロイター] - 豪連邦統計局が１９日発表した８月の雇用統計は、就業者数が３カ月連続で市場予想を上回った。一方、労働力も急速に拡大したため失業率は横ばいとなった。労働市場がなお逼迫しているとの見方が強まり、短期的な利下げの可能性は低いとする豪準備銀行（中央銀行、ＲＢＡ）の見解を後押しする結果となった。豪ドルは序盤の安値から戻し、０．２％高の１豪ドル＝０．６７８１米ドルとなった。豪国債先