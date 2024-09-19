兵庫県の斎藤元彦知事らが内部告発された問題で、県議会の全会派・全議員は9月定例議会開会日の19日、斎藤氏への不信任決議案を提案する。決議案は同日中に可決、成立が確実な情勢で、斎藤氏は議会解散か失職かの選択を迫られる。【画像】本日の兵庫県議会の流れ。斎藤知事への不信任案決議案の提出は、補正予算案審議の後兵庫県議会の本会議開会を前に、県庁に登庁した斎藤元彦知事が報道陣の取材に応じた。県議会の全会派・