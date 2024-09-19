Colleen Howe[北京 １９日 ロイター] - １９日アジア時間の原油先物価格は下落。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による大幅な利下げで米国経済への懸念が強まった。００１５ＧＭＴ（日本時間午前９時１５分）時点で、北海ブレント先物１１月限は０．３４ドル（０．４６％）安の１バレル＝７３．３１ドル。米ＷＴＩ先物１０月限は０．４２ドル（０．５９％）安の７０．４９ドル。ＡＮＺのアナリストはノートで「５０ベーシスポイン