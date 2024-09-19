[オスロ １８日 ロイター] - ノルウェー放射線・原子力安全局（ＤＳＡ）は１８日、北極圏のロシアとの国境付近で放射性セシウム（セシウム１３７）の数値上昇を検出し、世界最悪の原発事故を起こしたチョルノービリ（チェルノブイリ）原子力発電所があるウクライナのチョルノービリ近郊の森林火災が原因である可能性が高いと発表した。ＤＳＡは声明で、ロシア国境に近いスヴァンホフトで今月９―１６日に、ヴィクスヨフィエル