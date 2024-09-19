実業家の“青汁王子”こと三崎優太氏（３５）が１９日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。家賃９万円のアパートでの生活を報告した。三崎氏は、株価の大暴落が原因で多額の損失を被り、家賃１７００万円の“青汁ヒルズ”を出て、今月から家賃９万円のアパートでの生活を開始した。この日は、やかんに水を入れる動画を貼付し「お湯を沸かす水は水道水で充分ってことを初めて知ってた。ずっとミネラルウォーターサーバー使ってた