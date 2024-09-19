唐橋ユミがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「NOEVIR Color of Life」。“生きること、輝くこと、そして人生を楽しむこと”をテーマにした、トークと音楽が満載のプログラムです。各界を代表して活躍する女性ゲストが、自らの言葉でメッセージを伝えます。今回の放送は、女優・原日出子さんが出演。プライベートの休日の過ごし方などについて語っていただきました。原日出子さん1959年生まれ、東京都出身の原日出子さん。劇