今年も女子アナの退社がたびたび話題となっている。退社後はフリー転身から芸能事務所への移籍、ベンチャー企業の広報に転身、地元で子育てに専念する例まで人それぞれだが、退社後の彼女たちを待ち受けている境遇は、必ずしも順風満帆とは限らない。そんな「辞めアナ」たちの“後悔”や“焦燥感”が垣間見える手記が話題になっている。【もっと読む】人力舎所属の元テレ東・松丸友紀アナ“裸足で全力疾走”の迫力写真 「子育て