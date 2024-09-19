ドル買い止まらず、ドル円143.90円台まで上昇、朝から2円も上昇 ドル買いが止まらず、ドル円は早朝の安値141.90円付近から143.90円台へと2円も上昇している。ドル指数は急上昇、時間外で米10年債利回りも上昇している。 きのうのFOMCは大方予想通り50bpの大幅利下げに踏み切ったが、パウエルFRB議長が追加利下げを急がない姿勢を示したためドルは買い戻されている。「噂で買って事実で売る」という典型的な動き。