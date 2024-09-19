東京時間10:34現在 ＮＹ原油先物10 24月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝70.28（-0.63-0.89%） NY原油先物は続落となった。NY市場では大幅利下げを好感も買いが続かず小反落、時間外でさらに下げている。